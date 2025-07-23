Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Газета.Ru

Отмечается, что неделей ранее индекс потребительских цен вырос на 0,02%.

По данным Росстата, цены снизились на на плодоовощную продукцию (в среднем на 3,5%): подешевела капуста (на 9,2%), капуста белокочанная (8,3%), картофель (7,3%) и огурцы (6,8%). Яблоки подорожали на 0,4%. Также снизилась стоимость яиц (на 1%), риса (0,3%), сосисок, сарделек, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла (0,2%).

Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились, говорится в данных ведомства.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что с 5 по 12 июля в российских магазинах подешевели морковь (-42,9% по сравнению с неделей ранее) и куриные тушки (-2,7%).