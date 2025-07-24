Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

Ведомства в России готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа, пишет ТАСС, ссылаясь на источники на топливном рынке.

По информации агентства, речь пока идет о сроках в 1-2 месяца. Сейчас запрет действует до конца лета и касается не производящих топливо организаций, напомнили авторы публикации.

Одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников, поделились своей точкой зрения собеседники издания. В настоящее время это происходит, если средняя месячная биржевая цена на бензин превышает на 10% заложенную в Налоговом кодексе предельную стоимость, а по дизельному топливу (ДТ) — на 20%. Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в начале июля озвучил инициативу о повышении планки отклонения от индикативной цены до 15 и 25% соответственно.