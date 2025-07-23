Импорт молок минтая в Корею из России существенно снизился

Импорт мороженых молок минтая в Южную Корею сократился в первой половине 2025 года, — сообщает телеграм-канал Рыбные новости АТР со ссылкой на Union Forsea Corp. В июне импорт составил 705 тонн, что на 45% меньше, чем в июне 2024 года. Общий объем импорта за первую половину 2025 года достиг 7181 тонны, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Доля России на рынке

Россия доминировала на рынке, поставляя 99% импортированных молок минтая. Из 7181 тонны, 7072 тонны поступили из России, а 109 тонн — из США. Цена импорта российской продукции составила 1,43 долл. США/кг, а из США — 1,68 долл. США/кг.

Снижение стоимости импорта

Стоимость импорта в июне составила 1,06 млн долл. США, что на 62% меньше, чем в июне 2024 года. Совокупная стоимость импорта за первое полугодие составила 10,26 млн долл. США, что на 50% меньше, чем в 2024 году. Общая совокупная цена импорта за единицу составила 1,43 долл. США/кг.

Ранее sfera.fm сообщала, что на Камчатке запустят грантовую программу для поддержки разработок новых рыбных продуктов. Полина Асланова, sfera.fm