Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

С начала недели сразу шесть российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам с шагом от 0,2 до 2 процентных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе финансового маркетплейса «Финуслуги», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Такая динамика наблюдается перед заседанием совета директоров Центробанка в пятницу, 25 июля, на котором будет решаться вопрос по уровню ключевой ставки.

По состоянию на середину недели средняя ставка по трехмесячному вкладу опустилась до 17,52 процента годовых, по полугодовому — до 16,64 процента, а по годовому — до 15,81 процента. Для расчетов использовались вклады на сумму 100 тысяч рублей двадцати крупнейших российских банков без специальных условий по депозитным продуктам.

С начала июля средние ставки упали на 1,13-1,32 процентных пункта. В июне, когда ключевая ставка опустилась с 21-го до 20 процентов показатель сократился на 2,06-2,7 процентных пункта. На снижение пошли сразу все рассматриваемые в исследовании банки.

Текущая динамика говорит о неуверенности рынка относительно действий Центробанка в пятницу. Аналитики согласны с тем, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), но расходятся в величине этого снижения. Большинство ожидают, что ставка опустится до 18 процентов, но многие участники опросов говорят о 17 или 19 процентах.

В пользу резкого снижения говорит замедление инфляции быстрее ожиданий, однако сохранение на высоком уровне дефицита кадров и инфляционных ожиданий вкупе с ускорением расходования бюджетных средств может заставить ЦБ проявить осторожность.