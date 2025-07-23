Появились подробности об ответных пошлинах ЕС на товары из США

Евросоюз может ввести пошлины в размере 30% на американские товары на общую сумму порядка €100 млрд в случае, если Брюсселю и Вашингтону не удастся достичь соглашения.

© ТАСС

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, ответные пошлины ЕС сразу вступят в силу в августе, если к компромиссу прийти не удастся и США введут анонсированные президентом Дональдом Трампом пошлины в размере 30% на европейский экспорт.

По слова представителя Еврокомиссии, на которого ссылается агентство, пошлины коснутся уже одобренного странами ЕС списка американских товаров на общую сумму €21 млрд, а также ранее предложенного дополнительного списка товаров из США на сумму €72 млрд. Источники Bloomberg уточнили, что под действие пошлин подпадут самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон.

Трамп ранее объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.