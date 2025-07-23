В России выявили незаконное перемещение валюты

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в I полугодии текущего года выявила более 6 тыс. фактов незаконного перемещения валюты гражданами на сумму 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"ФТС России в I полугодии 2025 года выявила 6 314 фактов незаконного перемещения физическими лицами наличных на сумму в эквиваленте 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В основном контрабандой пытались провезти доллары и евро. При этом наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Всего по статье о контрабанде наличных денежных средств таможенными органами за данный период возбуждено 37 уголовных дел, 19 из которых - по фактам незаконного ввоза.

Также возбуждено 6 277 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 376 дел связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем $10 тыс.

С 2 марта 2022 года действует запрет о вывозе из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс.

При ввозе наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс., их необходимо письменно задекларировать. А при единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.