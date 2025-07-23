В России предложили провести приватизацию и урезать льготы

Ситуацию с растущим дефицитом федерального бюджета можно было бы существенно улучшить за счет урезания лишних льгот и ненужных субсидий, отмены концессий-фикций и перехода к массовой приватизации. О возможности изыскать за счет этих методов два триллиона рублей в статье для РБК рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.

По его мнению, в России стало слишком много льгот, на них фактически приходится треть бюджета. Сенатор призвал проанализировать, от какой поддержки есть реальная польза, а какие меры просто существуют, но не приносят никакой реальной выгоды для страны.

Артамонов хотел бы переориентировать поддержку на выпуск сложной техники и компонентов, микроэлектроники, медицинской техники и металлообрабатывающих станков.

Возмущение у него вызывают и непроизводительные расходы, в том числе служебный транспорт госслужащих и сотрудников госкомпаний, содержание здравниц, гостиниц, баз отдыха и других подобных учреждений.

«Как правило, все они убыточные. Зачем содержать это за счет бюджета, если бизнес предоставляет такие услуги», — недоумевает сенатор.

Также он раскритиковал субсидии на авиаперевозки при растущей стоимости билетов и аналогичные расходы, которые только «разгоняют инфляцию, потому что мы субсидируем, собственно говоря, банки». Артамонов считает, что субсидии следует предоставлять только проектам, которые ведут к повышению технологического суверенитета.

Глава бюджетного комитета предлагает отказаться от практики концессий при строительстве социальных объектов, потому что оно обходится в два раза дороже, чем при финансировании из бюджета, и пересмотреть правила предоставления инфраструктурных кредитов. А кроме того, он хотел бы усилить контроль за всеми бюджетными средствами, чтобы получающее помощь предприятие расходовало деньги только на те задачи, ради которых они выделяются.

«Почему государственные предприятия и акционерные общества содержат футбольные клубы и хоккейные команды? В абсолютном большинстве стран это категорически запрещено. Деньги государства должны быть направлены на массовый спорт», — подчеркнул автор статьи.

Он предположил, что описанные меры позволят значительно увеличить финансирование статей, связанных с обороной и безопасностью, и в целом предлагаемые урезания позволили бы каждый год направлять на нужды силовиков по два триллиона рублей дополнительно. Артамонов подчеркнул, что резервов много, законодателям и правительству надо только решиться на них, не обращая внимания на то, имеют ли они поддержку в обществе или нет.

Ранее аналитики Telegram-канала MMI предположили, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета достигнет восьми триллионов рублей, что более чем в два раза превысит уровень, который прописан там после корректировок. На этот вывод их наталкивает ускорение расходов в начале второго полугодия, а также сложная ситуация с нефтегазовыми доходами и крупными отраслями экономики, требующими поддержки.