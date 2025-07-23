Трамп объявил о соглашении с Японией по СПГ

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности Японии заключить сделку по совместному экспорту сжиженного природного газа с Аляски. По его словам, страны находятся на финальной стадии создания совместного предприятия, однако детали соглашения пока не раскрываются, передает Bloomberg.

Ожидается, что поддержка проекта может быть обеспечена за счет японского инвестиционного фонда в размере 550 млрд долларов, направленного на финансирование проектов в США, сообщает издание со ссылкой на представителя американской администрации. Согласно этим намерениям, 90% прибыли от вложений фонда будет оставаться в США.

Реализация проекта Alaska LNG требует строительства 1287-километрового газопровода на территории штата и наличия долгосрочных контрактов, которые пока не заключены. Белый дом и японские представители подтвердили интерес к экспорту СПГ из Аляски, несмотря на отсутствие окончательных соглашений.

Ранее Трамп заявил, что Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями.

В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа.

В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.