В России вырос спрос на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья

Интерес российского бизнеса к найму трудовых мигрантов из дальнего зарубежья в последние месяцы вырос. Экономисты и Центробанк объясняют это ограничениями, которые вводят регионы на работу иностранных специалистов в отдельных сферах, пишут "Ведомости".

По данным издания, к концу первого полугодия 2025 года было зарегистрировано 171 тысяча действующих разрешений на работу, а годом ранее — 129 тысяч. Число заключенных договоров с работниками из стран дальнего зарубежья выросло на 64% — с 43 тысяч до 71 тысячи.

В то же время количество действительных патентов для мигрантов из отдельных стран СНГ увеличились на 6%. Пока традиционные направления трудовой миграции остаются доминирующими, но конкуренция со стороны остальных стран увеличивается. Так, в Тамбовской области появились квоты для приезжих из Юго-Восточной Азии и Африки, а в Орловской области намерены трудоустроить мигрантов из африканских стран.