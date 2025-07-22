Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

Сокращение населения планеты станет ключевым вызовом для мировой экономики. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эта депопуляция начнется с 2040-х годов, когда население Земли выйдет на пиковые значения. После этого начнется спад. Как отметил Орешкин, эта тема будет звучать все громче в ближайшие годы, хотя прежде часто обсуждался вопрос о том, справится ли человечество с проблемой роста населения, хватит ли на Земле еды и энергоресурсов.

«Ключевой риск нашей цивилизации — это ее вымирание и депопуляция», — подчеркнул Орешкин.

По мнению Орешкина, новый экономический рост сначала предстоит странам Южной Азии, а затем Африки.

Согласно прогнозам ООН, численность населения Земли выйдет на максимальные значения к 2084 году. Через 60 лет население планеты составит 10,3 миллиарда человек. Однако к концу века оно уменьшится на 200 миллионов.