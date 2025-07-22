22 июля Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своем сайте заявление об ответных мерах на 17-й и 18-й "пакеты" санкций Евросоюза в отношении России.

ТАСС публикует перечень того, что вошло в ответ Москвы на санкции со стороны Брюсселя.

Российская сторона, в частности, запретила въезд на территорию страны для следующих групп представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и европейских государств, "встраивающихся в антироссийскую политику":

сотрудникам коммерческих и госорганизаций, силовых ведомств, гражданам государств, ответственным за оказание военной помощи Киеву;

участвующим в организации поставок Украине продукции двойного назначения;

ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и блокаду движения российских судов на Балтике;

причастным к преследованию должностных лиц РФ за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий";

выступающим за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева;

занимающимся созданием "трибунала" в отношении руководства России;

ответственным за введение антироссийских санкций и пытающимся навредить ее отношениям с другими странами;

"отличившимся" своей русофобской риторикой гражданским активистам и представителям научного сообщества;

депутатам стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавшим за направленные против РФ законопроекты и резолюции.

В министерстве подчеркнули, что Москва продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый справедливый миропорядок, а также пообещали своевременный и адекватный ответ на последующие санкционные решения ЕС.