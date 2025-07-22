Словакия планирует увеличить закупки газа у России

Словакия хочет увеличить закупки газа у России по льготам от Евросоюза. Топливо в следующем году собирается приобрести контролируемый государством энергетический холдинг SPP, пишет Bloomberg.

Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе, который освободит больше мощностей в трубопроводах для долгосрочных клиентов «Газпрома», сообщает агентство.

Словакия выступает против планов ЕС отказаться от российского газа из-за высоких издержек: она будет вынуждена импортировать весь газ с запада — в основном через Германию, Австрию и Чехию — и переплачивать за транзит.

В ЕС в январе 2026 года вступит в силу запрет на спотовые закупки российского газа. Все государства — члены сообщества должны будут отказаться от российских энергоносителей лишь к концу 2027 года. Словакия и Венгрия получат исключение на переходный период для выполнения долгосрочных контрактов с «Газпромом».

У Словакии есть долгосрочный газовый контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года, напоминает РБК. Страна продолжает получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» после прекращения транзита через Украину в начале этого года. В настоящее время российские поставки составляют менее половины импорта газа страной, отмечает Bloomberg. SPP намерена подготовить альтернативные варианты на случай, если не сможет закупать больше российского газа. Компания также не исключает постепенный отказ от российского газа с 2028 года.