Бизнес в преддверии заседания ЦБ рассказал о комфортной ставке

На этой неделе, 25 июля, рынок наконец узнает, какое решение примет Банк России по ключевой ставке. Большинство аналитиков прогнозирует, что она будет снижена на 2 процентных пункта — до 18%.

ЦБ пока делает осторожные заявления по смягчению денежно-кредитной политики, предупреждая, что риски негативных сценариев в экономике по-прежнему высоки. Однако средние ставки по вкладам уже опустились ниже 18% годовых и, по прогнозам участников рынка, к концу года могут упасть до 12-13%.

В понедельник, 21июля, ставки по вкладам снизил и «Сбер». Теперь максимальные 18% доступны только для депозитов сроком на четыре месяца. Для вкладов «Лучший %» от пяти до восьми месяцев ставка составляет 15,5%. От 1,5 до двух лет — 10%. На три года — 7,5%.

Какой должна быть ставка для комфортного ведения бизнеса? Бизнес ФМ спросила у российских предпринимателей.

Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании Evolink Михаил Лапшин:

«Поскольку мы занимаемся производством препаратов для ветеринарии, в том числе иммунобиологических вакцин для птицеводства, свиноводства, планируем и для других животноводческих отраслей, мы продаем нашу продукцию как крупным агропромышленным комплексам, так и другим, и они все платят с довольно большой отсрочкой. Поэтому мы периодически привлекаем деньги в оборотные средства, потому что мы как производитель закупаем сырье, платим сотрудникам и так далее. А отсрочки платежа иногда достигают до 150 дней, поэтому ключевая ставка является для нас достаточно критичной отметкой при подсчете как маржинальной, так и чистой рентабельности. Второе — мы сейчас занимаемся масштабированием и улучшением производства, куда вкладываются тоже немаленькие средства, соответственно, часть из них тоже заемная. Опять же, ключевая ставка является здесь очень серьезным показателем для нас по окупаемости этих вложений. Какая бы ставка для нас была идеальной? Понятно, чем ниже, тем нам, наверное, лучше, но я думаю, что, если она опустится ниже двузначного числа, до 9% хотя бы, это уже вполне приемлемые цифры, с которыми можно работать. Если ЦБ в течение хотя бы года приблизится к этому значению, мы выдохнем».

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Основатель компании ><easyex Александр Сычев:

«На мой взгляд, снижение ставки уже заложено в стоимости валют и в котировках, и для рынка не станет неожиданностью, особой волатильности не вызовет. Все равно ставка достаточно высока по международным меркам. Если говорить о том, какая ставка наиболее приемлема в текущей ситуации, то ставка должна быть выше инфляции, чтобы быть реально положительной и при этом сдерживать рост цен. При текущей инфляции в 9% ставка в районе 15% давала бы порядка 6% положительной реальной доходности, что нормально для развивающихся рынков. В принципе, достаточно посмотреть на доходность ОФЗ в 14%. Так что, на мой взгляд, идеальный диапазон — 12-15%, который бы произвел стимуляцию и для ипотечного рынка, и для бизнеса, он для долгосрочного развития экономики был бы максимально комфортным. Но, на мой взгляд, такую ставку раньше 2026 года не увидим. Увидим плавное снижение ставки в течение нескольких лет».

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Основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев:

«Для нашей компании данная ставка по-прежнему не является привлекательной, поскольку мы занимаемся разработками в сфере высоких технологий и несем значительные затраты на научные, исследовательские разработки, у которых высокий риск неудачного завершения, как и в любой другой индустрии. Мы используем другие средства финансирования, такие как льготные кредитные направления, грантовые программы, и у нас есть возможность получать капитал со ставкой до 5% либо на безвозмездном уровне. Тем не менее, если рассматривать традиционный бизнес, ставка на сегодняшний день высокая, поскольку очень высокий уровень потребления. Сегодня бизнес, частный сектор очень много потребляют, строят, покупают, и необходимо немножко замедлить экономику, чтобы не случилась рецессия. И, какой уровень ставки ни назови, бизнесу всегда будет хотеться наиболее выгодной, именно в этом его основная задача. Для бизнеса эффективнее всего ставка в районе 5-6%, иногда до 10%, в зависимости от направления. Мы бы смогли точно выдохнуть, если бы ставка была хотя бы 10%, но 18% — это по-прежнему очень много».

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 15%, но оптимальной для экономики является ставка на уровне 7%. И, по его словам, это может произойти уже в 2026 году.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 года.