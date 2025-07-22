Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии во вторник вырос на 0,14% - до 2 825,61 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,44%, до 1 139,9 пункта. Курс юаня вырос на 8 коп. - до 10,94 руб.

"Индекс Мосбиржи начал торги вторника слабо и едва не коснулся 2 800 пунктов, после чего покупатели активизировались. Этому могло способствовать ослабление рубля в течение дня. Кроме того, все больше источников подтверждают, что в среду или четверг состоится третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском рынке оказались акции "Совкомфлота" (плюс 3,8%), скорее всего, в связи с недооценкой, поскольку из-за объявленного ранее пакета санкций ЕС бумаги достаточно сильно проседали в цене. Лидерами понижения стали акции золотодобытчика "Селигдар" (минус 2,8%), скорее всего, в связи с падением цены на золото", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 23 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что индекс Мосбиржи в середине недели может подобраться к сопротивлению у 2 860 пунктов, а поддержку бенчмарк может найти у круглых 2 800 пунктов, курс доллара в среду может колебаться на уровне 77,5-79,5 руб., юань - в диапазоне 10,75-11,05 руб.

Как считают в Freedom Finance Global, 23 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 23 июля: 77,5-79,5, 90-92 и 10,8-11,2 руб. соответственно.