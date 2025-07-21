Великобритания ввела санкции против якобы связанных с Россией танкеров

Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в санкционный список попали «связанная» с «Лукойлом» трейдинговая компания Litasco Middle East DMCC и Intershipping Services LLC. В Великобритании считают, что последняя «занимается регистрацией теневого флота под флагом Габона».

В Минфине страны отметили, что новые санкции против РФ нацелены на ограничения «российского теневого флота».

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.