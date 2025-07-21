Бессент призвал оценить деятельность Федеральной резервной системы

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал оценить и проанализировать деятельность Федеральной резервной системы страны, чтобы определить степень ее эффективности. Его слова приводит РИА Новости.

Бессент указал, что «если бы речь шла о Федеральной администрации авиации, и она бы совершала так же много ошибок, то их причины были бы изучены».

«Я думаю, что мы должны провести оценку всей Федеральной резервной системы и определить, насколько успешна ее деятельность», — сказал он.

Также глава Минфина обратил внимание на царящее внутри ФРС «паникерство» на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что она практически не сказалась на инфляции.