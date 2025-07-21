Один из видов российского экспорта упал почти в три раза

Lenta.ru

С 1 по 20 июля 2025 года Россия в 2,9 раза снизила экспорт основных зерновых и зернобобовых культур, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные Российского зернового союза (РЗС) опубликовало «Интерфакс».

Один из видов российского экспорта упал почти в три раза
© РИА Новости

По словам руководителя аналитического департамента этого союза Елены Тюриной, всего на внешний рынок поставлялись шесть видов таких культур. Год назад речь шла о 19-ти. Кроме того, если год назад отгрузки пшеницы оценивались в 2 миллиона 446 тысяч тонн, то в этом году они снизились до 604 тысяч тонн. Таким образом, экспорт данной продукции упал в четыре раза. Для ячменя это снижение оценивается в 2,2 раза.

Кроме того, уменьшился список стран — покупателей российской пшеницы. Если год назад их было 38, то в 2025 году этот товар отгружался только в 12 государств. Больше всего (138,5 тысячи тонн) отправили в Египет. Это в 2,1 раза меньше, чем год назад. Турция расположилась на втором месте с 89 тысячами тонн, а Иран (54 тысячи тонн) — на третьем.

Также упали отгрузки пшеницы в Кению (минус 22 процента), Марокко (снижение в 8,5 раза) и в Алжир (снижение в 4,9 раза). Более того, в июле пшеницу отгружали 15 компаний. Год назад их было 71.

По словам Тюриной, в настоящее время дисконт в цене российской пшеницы по сравнению с европейской достиг 12-13 долларов за тонну. Например, если французская стоит 233 доллара за тонну, то российская — 220 долларов.

По данным китайской таможни, по итогам января-июня 2025 года Россия не попала в список ключевых поставщиков пшеницы в КНР. Уровень ее поставок в Китай сократился в 19 раз.