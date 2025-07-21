В стране ЕС нашли крупное месторождение нефти и газа

Канадская компания Central European Petroleum обнаружила в Польше новое месторождение нефти и природного газа. Об этом пишет польское агентство печати со ссылкой на пресс-релиз компании.

Месторождение открыли на скважине Wolin East 1 в Балтийском море. Глубина скважины составляет более двух тысяч метров.

Специалисты компании заявили, что месторождение содержит 22 млн тонн сырой нефти, 5 млрд кубометров товарного газа.

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Журналисты отметили, что найденное неподалеку от города Свиноуйсьце месторождение является крупнейшим в стране и одним из крупнейших в Европе в целом за последнее десятилетие.

По их данным, скважину Wolin East 1 пробурили в конце февраля 2025 года, концессия Wolin составляет 593 квадратных километров.