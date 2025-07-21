Минфин США анонсировал переговоры с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин проведут переговоры в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

По словам Бессента, на переговорах будет поднята тема двусторонней торговли между странами. Впрочем, министр подчеркнул, что этот вопрос будет не единственным на повестке дня. Когда именно состоятся переговоры, Бессент не уточнил.

«Мы проведем переговоры в самое ближайшее время. Я думаю, что торговля идет хорошо. Думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах. К сожалению, китайцы — очень крупные покупатели подсанкционной иранской и российской нефти», — заявил он.

Ранее Китай запретил выезд американскому госслужащему.