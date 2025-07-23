Россиянам объяснили, к чему приведет новое снижение ключевой ставки

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки до 18% на предстоящем заседании совета директоров Центробанка. В пользу этого решения говорит устойчивое замедление инфляции и ряд мировых факторов, отметил инвестсоветник, партнер Российского экспортного центра Сергей Варфоломеев. В беседе с 360.ru он предупредил, что это приведет к изменениям в экономике страны.

При рассмотрении ставки ЦБ ориентируется на устойчивый спад цен и снижение ожиданий граждан и бизнеса, отметил эксперт. Среди основных мировых факторов, влияющих на решение регулятора, он назвал высокую стоимость газа и нефти и, как следствие, рост экспортных доходов, укрепление рубля и удешевление импорта.

«ЦБ важен устойчивый спад инфляции. Регулятор не реагирует на краткосрочные колебания, ему нужен стабильный тренд», — подчеркнул Варфоломеев.

По его словам, если ставка действительно снизится до 18%, то это поменяет ситуацию на рынке кредитов и вкладов, отразится на сфере ипотеки. Так, бизнесу предоставят более дешевые кредиты, на фоне чего он сможет позволить себе расширение, реализацию новых проектов. При этом люди начнут проявлять повышенный интерес к жилью и товарам, так как займы будут более доступными.

В то же время цены на жилье на этом фоне могут повыситься, считает инвестсоветник Юлия Хайдер. По ее мнению, сейчас лучше всего зафиксировать высокие ставки по вкладам или вложить средства в облигации федерального займа. При этом она предостерегла россиян от комбинированных вкладов, которые предполагают, что часть средств направится на долгосрочные программы до 15 лет – гарантированный доход с них будет менее выгодным.

Что решит ЦБ по ключевой ставке 25 июля: прогнозы экспертов

Помимо повышения доступности кредитов и падения доходности депозитов, понижение ставки приведет к росту инвестиций, так как вырастет привлекательность фондового рынка, считает Варфоломеев. Что касается курса рубля, то он, по мнению специалиста, в ближайшее время может упасть на фоне снижения выгодности депозитов и облигаций. Однако в будущем, при установлении баланса экспорта и импорта и налаживании движения капитала, российская нацвалюта вновь укрепится, заключил инвестсовветник.

Напомним, очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. Эксперты считают наиболее вероятным понижение ключевой ставки на 1–2 процентных пункта, до 18–19% годовых