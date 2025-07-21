Экспорт пшеницы из России в Китай упал в 19 раз

В период с января по июнь 2025 года Россия поставила в Китай пшеницу на сумму 2,5 миллиона долларов. Это в 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем экспорта составил 38,9 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом в июне экспорта не осуществлялось. В этот же период 2024-го российская сторона отгрузила пшеницу на 6,4 миллиона долларов. В первом полугодии Китай импортировал пшеницу из шести государств.

Наибольший объем поставок пришелся на Канаду — 361,3 миллиона долларов, и Австралию — 190,2 миллиона долларов. Третье место занимает Казахстан с показателем в 5,8 миллиона долларов. На четвертом месте по объемам экспорта — Россия.

В 2024 году Китай закупил у России пшеницу на сумму 87,252 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (34,71 миллиона долларов). Среди крупнейших поставщиков пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия — 1,079 миллиарда долларов, Канада — 873,775 миллиона долларов, Франция — 707,516 миллиона долларов, США — 599,54 миллиона долларов, Казахстан — 133,66 миллиона долларов. В 2024 году Китай импортировал пшеницу из восьми стран. Россия заняла шестое место по объему поставок.