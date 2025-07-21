Как санкции ЕС и ключевая ставка повлияют на рубль

Внебиржевой курс доллара в пятницу достиг 78,71 ₽, что на 76 копеек выше закрытия конца предшествующей недели. Официальный курс, рассчитываемый ЦБ, снизился за это время на 55 копеек, до 77,31 ₽ за доллар.

Новые европейские санкции оказали ограниченное влияние на курс рубля. При этом 18 пакет санкций касается в том числе поставок российской нефти, поэтому он может добавить напряжённости, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

В пятницу, 25 июля 2025 года, Банк России проведёт заседание по вопросу ключевой ставки. Ставка может снизиться на 1–2 процентных пункта, с 20% до 18–19% годовых, прогнозирует директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. По его словам, снижение ставки существенно не повлияет на рубль, поскольку она по-прежнему остаётся высокой. Особенно с учётом дорогих кредитов, которые продолжат сдерживать потребительскую активность.

«Тем не менее, по нашим оценкам, накануне заседания и в течение пресс-конференции рубль может продемонстрировать волатильные движения в диапазоне 75–83 ₽ за доллар вследствие эмоционального фактора, но в последующем продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–80 ₽ за доллар», — считает эксперт.

На этой неделе рубль будет получать поддержку от приближения налогового периода, указывает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. В краткосрочной перспективе он ожидает курс 77–80 ₽ за доллар.