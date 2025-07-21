С запасом в миллионы: как нацпроекты превзошли ожидания ВШЭ

С 2018 по 2024 год в России перевыполнены 78% ключевых показателей национальных проектов, следует из доклада Высшей школы экономики. Эксперты подчеркивают, что результаты были бы ниже без корректировок 2020 года, связанных с пандемией и изменением внешнеэкономических условий.

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Из 255 целевых ориентиров выполнено 243, при этом 199 показателей (78%) превзошли запланированные значения. В частности, по нацпроекту «Здравоохранение» доля поликлиник с современной инфраструктурой достигла 99,2% вместо плановых 95%, а младенческая смертность снизилась до 4 промилле.

В рамках нацпроекта «Экология» восстановлено 157% уничтоженных лесов, а по линии «Жилье и городская среда» объемы строительства выросли до 107,8 млн кв. м в год при плане в 90 млн. Всего за шесть лет построено 580 млн кв. м жилья, жилищные условия улучшили 23,6 млн человек.

Нацпроект по малому и среднему бизнесу также превзошел ожидания: вместо 24,8 млн человек в секторе занято 29,3 млн, а количество самозанятых достигло 3,13 млн при запланированных 2,1 млн.

Одним из ключевых достижений эксперты считают сокращение бедности: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 12,7% в 2018 году до 7,2% в 2024 году. Это стало возможным, в том числе, благодаря росту зарплат — по данным Росстата, среднемесячная номинальная оплата труда увеличилась с 40,4 тыс. рублей в 2018 году до 89,6 тыс. рублей в начале 2025 года.

Значительное влияние оказали и меры поддержки семей: по проекту «Демография» помощь получили почти 99% семей при плане в 60%.

Всего в рамках нацпроектов с 2018 по 2024 год было утверждено 16 направлений и свыше 14 тысяч показателей. С 2025 года началась реализация новой программы из 20 нацпроектов. На их финансирование в ближайшие шесть лет запланировано более 53 трлн рублей.