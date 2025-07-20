Глазьев: Европа дорого заплатила за санкции против России и Белоруссии

Санкции в отношении России и Белоруссии в большей степени ударили по самим европейским странам, которые вводят ограничительные меры. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

"Европа уже очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России и Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

По словам госсекретаря Союзного государства, ограничительные меры привели к бурному росту импортозамещения в России и Белоруссии, а также расширению кооперации.

"Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств. В Беларуси сохранились очень хорошие мощности в микроэлектронике, в приборостроении, в машиностроении в целом. Все это сегодня работает на Союзное государство. А в Европе мы видим, что результатом стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители", - отметил Глазьев.

Он обратил внимание, что европейская промышленность из-за санкций во многом потеряла конкурентоспособность и оказалась в серьезном кризисе.