Китай увеличил экспорт пива в Россию до рекордного уровня

Объем июньских поставок китайского пива в Россию достиг максимального значения, составив почти 5 млн литров, что превосходит показатели предыдущих месяцев.

Китай в июне поставил в Россию 4,9 млн литров пива – это стало новым историческим максимумом в двусторонней торговле, передает РИА «Новости». В начале лета российские импортеры закупили китайского пива в 1,4 раза больше, чем в мае, при этом расходы выросли в 1,5 раза и достигли 4,5 млн долларов. Оба значения стали рекордными для российского рынка.

За первые шесть месяцев 2025 года китайские производители реализовали в Россию 20,1 млн литров пива на сумму 18 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,5 раза как в объемах поставок, так и по общей стоимости. Российский спрос на китайское пиво продолжает увеличиваться.

В целом за июнь Китай экспортировал другим странам 89,8 млн литров пива на сумму 64,4 млн долларов, что выше показателей мая, когда объем экспорта составлял 79,3 млн литров на 56,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против китайских компаний из-за экспорта товаров для военно-промышленного комплекса России. Китай отверг угрозы генерального секретаря НАТО о возможных санкциях США за ведение бизнеса с Россией. Россия заявила о планах увеличить долю экспорта угля на рынке Китая.