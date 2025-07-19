На Украине зафиксирован резкий рост уровня бедности

Уровень бедности на Украине с начала специальной военной операции вырос почти вдвое — до 37 процентов. Об этом Верховной рады Даниила Гетманцева.

По его словам, причиной стал общий спад экономических процессов на фоне боевых действий и негативных ожиданий. «Все происходящие в стране экономические процессы происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война», — отметил депутат.

Гетманцев добавил, что после окончания боевых действий ожидается обратная тенденция. Он напомнил о так называемых «мирных дивидендах», когда по мере восстановления страны уровень бедности начинает снижаться.

Как отметил парламентарий, аналогичный процесс уже наблюдался после 2014 года, когда показатели бедности на Украине постепенно уменьшались до начала текущего конфликта.

Ранее депутат Даниил Гетманцев заявил, что теневые схемы остаются одним из главных тормозов для украинской экономики. По его оценке, страна ежегодно теряет на них около 800–900 миллиардов гривен, а в некоторых отраслях доля «тени» превышает 60 процентов.