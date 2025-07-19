Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику

Российская промышленность продемонстрировала значительный рост в 2024 году, заняв пятое место в мировом рейтинге по вкладу в ВВП. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

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В минувшем году вклад российской промышленности в национальную экономику увеличился на впечатляющие 6 %, достигнув 668 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель роста среди десяти крупнейших экономик мира, что позволило России обойти Великобританию и Мексику, заняв пятое место в глобальном рейтинге, пишут РИА Новости.

Безусловным лидером по объему промышленного производства остается Китай, вклад которого в ВВП страны составил 6,8 триллиона долларов, увеличившись почти на 2 %. На втором месте – США с показателем в 5,1 триллиона долларов и ростом на 3 %. Замыкает тройку лидеров Германия, однако в этой стране наблюдается снижение промышленного производства на 2,5 %, до 1,2 триллиона долларов. Четвертое место занимает Индия с результатом в 957 миллиардов долларов и ростом на 4 %.

Стоит отметить, что в ряде стран из первой десятки наблюдается снижение вклада промышленности в экономику. Во Франции этот показатель уменьшился на 2 %, в Саудовской Аравии – на 4%, а в Индонезии – на 0,4 %.

Несмотря на разнонаправленные тенденции, в целом мировая промышленность в 2024 году увеличила свой вклад в глобальную экономику до 28,9 триллиона долларов, что превышает показатель предыдущего года (28,5 триллиона долларов). Это свидетельствует о сохраняющейся значимости промышленного сектора для мировой экономики, несмотря на геополитические и экономические вызовы.

Таким образом, Россия демонстрирует уверенный рост, укрепляя свои позиции на мировой арене и внося весомый вклад в развитие национальной экономики. Успехи российской промышленности контрастируют с ситуацией в ряде других развитых стран, где наблюдается стагнация или даже снижение производственных показателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом. С министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, уральским полпредом Артемом Жогой и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером они проинспектировали работу ММК, где российский лидер пообщался с работниками предприятия.