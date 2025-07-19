В МИД России ответили на вопрос о возможном отказе от доллара

Илья Родин

В настоящее время ни одна входящая в БРИКС страна не ставит вопрос о замене доллара, рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В МИД России ответили на вопрос о возможном отказе от доллара
© РИА Новости

По его словам, поиск альтернативных механизмов расчетов является для БРИКС необходимой опцией. Он добавил, что специалисты работают над тем, чтобы другие варианты были устойчивы к внешнему негативному воздействию.

«Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций», — разъяснил Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что в последние годы Россия рассчитывается с большинством партнеров именно в национальной валюте. Доля таких транзакций, уточнил он, уже превышает 90%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на фоне его тарифной политики БРИКС якобы «быстро угасает». Он отметил также, что группа якобы желает ослабить позиции доллара.