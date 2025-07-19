Рябков сообщил о движении БРИКС к расчетам в национальных валютах

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о планах БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах.

Он подчеркнул, что в объединении не идет речь о замене доллара, однако санкции против России вынудили искать альтернативу для обеспечения устойчивости финансовых операций, передает ТАСС.

«Необходимая опция для нас – это искать альтернативы в форме таких механизмов взаимных расчетов, которые были бы достаточно устойчивы к внешнему негативному воздействию, обладали бы иммунитетом к такого рода мероприятиям извне», – заявил Рябков.

Дипломат отметил, что переход на национальные валюты рассматривается как оптимальный путь для расчетов внутри объединения. Также он сообщил, что Россия уже более чем на 90% обслуживает расчеты с партнерами по БРИКС в национальной валюте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС.