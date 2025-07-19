Роскачество: Производство вина в России вырастет на 20%

К 2027 году ожидается существенный прирост объемов производства вина в стране за счет выхода на плодоношение новых виноградников и инвестиций в отрасль, сообщила директор департамента исследования качества и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева

Объем производства вина в России в 2027 году увеличится на 20% благодаря вступлению в плодоношение новых виноградников, передает ТАСС. Такой прогноз озвучила директор департамента исследования качества и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева в ходе I Винного фестиваля в Сыктывкаре. По ее словам, 2025 год будет сопоставим с нынешним по объемам, а затем прогнозируется ежегодный прирост на 10%.

В 2024 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, в стране произведено 32,5 млн декалитров виноградного вина. Основные винодельческие регионы сосредоточены на юге России: Крым, Севастополь, Краснодар, Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия – Алания. Новые виноградники появляются также в Московской и Воронежской областях, а небольшие фермерские хозяйства работают даже в Тюменской и Мурманской областях и на Дальнем Востоке.

«По объемам производства мы видим, что пока остаемся на уровне 2024 года, скачка не было, потому что все посадки 2022–2023 годов еще не вошли в плодоношение, виноградники набирают рост через 10-15 лет, тогда будут другие объемы», – заявила Латышева.

Она подчеркнула, что виноделие требует серьезных долгосрочных инвестиций, которые окупаются в течение 20 лет.

Число виноделов в России ежегодно увеличивается на 10-15, при этом крупных производителей около двадцати, но динамично растет сектор небольших фермерских хозяйств. В Севастополе, например, работает кластер «Село родное», где объединяются 15-20 небольших производителей, выпускающих качественную продукцию.

Исследования Роскачества подтверждают стабильно высокое качество российского вина вне зависимости от масштаба производителя.

«Мы видим, что у определенных регионов идет стабильно высокое качество вина, даже несмотря на то, крупный это производитель или небольшой», – отметила Латышева.

По ее словам, продукции с нарушениями стандартов на рынке практически нет, а профессиональный подход к виноделию обеспечивает высокий уровень безопасности и вкуса напитка.

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