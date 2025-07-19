Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Стратегия развития креативной экономики до 2036 года должна быть подготовлена и внесена в правительство к середине февраля 2026 года. Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию этого направления", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, ответственным за разработку документа назначено Минэкономразвития, на площадке которого будет создан межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий. В его состав войдут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты.

Для реализации стратегии развития креативной экономики будет подготовлен план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, должно быть предусмотрено формирование национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий, а также расширение перечня видов деятельности, относящихся к этой сфере, - для этого планируется внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

"Одним из мероприятий плана также должен стать регулярный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 декабря провести анализ действующих общих и отраслевых мер поддержки федерального и регионального уровня, которые могут получить субъекты креативных индустрий. По итогам этой работы в правительство должны быть представлены предложения по формированию единого реестра таких мер.