СМИ рассказали, какая страна ослушается ЕС ради российской нефти

Греческие судоходные компании продолжат перевозить российскую нефть, несмотря на новый пакет санкций, введенный Евросоюзом против России. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из участников рынка, греки намерены транспортировать максимально возможные объемы нефти, если трейдеры будут покупать сырье по установленной цене.

«Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит», — приводит Reuters слова источника.

При этом он отметил, что выполнение сделок станет сложнее, но они останутся выполнимыми.

Эксперты: потолок цен на нефть не работает

На долю греческих судов якобы приходится до 20% мирового объема перевозок российской нефти, отмечает Reuters. По их данным, только российские суда осуществляют больший объем таких поставок. В западных портах без ограничений работают якобы преимущественно танкеры греческих и турецких компаний.

Страны Евросоюза 19 июля официально приняли очередной, 18-й пакет санкций. В него вошли ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров так называемого «теневого флота», которые, по мнению Брюсселя, связаны с транспортировкой российской нефти. Также было объявлено о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

Российские власти считают введенные ограничения незаконными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва уже адаптировалась к жизни в условиях санкций и приобрела «определенный иммунитет» к новым ограничениям.