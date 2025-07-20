В Германии не спорят с тем, что санкции против России вредят Европе. Об этом говорится в статье немецкого издания Junge Welt.

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Авторы материала отметили, что российская сторона спокойно отреагировала на решение о новом пакете санкций Евросоюза.

«Более того, страны, введшие санкции, сами себе навредили. Немецкие машиностроители с этим не спорят», — говорится в статье.

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкции попали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые трансакции, связанные с «Северными потоками».