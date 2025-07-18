Индия предупредила ЕС о недопустимости двойных стандартов в энерготорговле

Индия призвала Евросоюз избегать двойных стандартов в сфере торговли энергоносителями.

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Об этом в соцсети X заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя новый пакет санкций ЕС.

«Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью первостепенной важности. Не должно быть двойных стандартов, особенно в торговле энергоносителями», — подчеркнул дипломат.

В четверг министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран в случае введения санкций США.

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.