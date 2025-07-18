Еще одна страна вслед за ЕС понизит потолок цен на российскую нефть

Великобритания вслед за Евросоюзом приняла решение понизить потолок цен на российскую нефть.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

«Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», — приводит агентство заявление главы Минфина, сделанное ею на заседании министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати (G20) в южноафриканском городе Баллито.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель.

Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — Европейский союз решил ввести ограничения на поставки и его продукции.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд.