Из-за действий правительства Молдавия закупает российский газ дороже всех в регионе. Об этом заявил бывший председатель парламента, лидер партии «Уважаю Молдову» Мариан Лупу, его цитирует ТАСС.

Из-за боевых действий на Украине в Молдавии вынуждены импортировать топливо через посредников, и оно обходится вчетверо дороже. При этом, несмотря на вооруженный конфликт, Украина находится в лучшем экономическом положении, чем соседнее государство. В выросших ценах Лулу обвинил правительство, которое заявляет о независимости от «Газпрома», а при этом приобретает его газ, но по более высокой цене.

«Нам говорят, что мы платим "цену независимости". На самом деле в 2024 году Европейский союз закупил у Российской Федерации нефть и газ на 21,9 млрд евро. Молдова потребляет тот же российский газ, только через посредников, с другой этикеткой, по завышенной цене, которую население больше не может себе позволить», — пояснил он.

В начале 2025 года «Газпром» остановил поставки газа Молдавии из-за долгов компании «Молдовагаз». Также прекратились поставки и в Приднестровье. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о переходе местной ГРЭС на украинский уголь отвергли, так как переход на предлагаемое топливо займет много времени и обойдется очень дорого.