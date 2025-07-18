Китай достиг прогресса в торговле со странами-участницами инициативы «Пояс и путь»

За последние годы Китай достиг значительного прогресса в торгово-инвестиционном сотрудничестве со странами-участницами инициативы «Пояс и путь». Об этом сообщил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.

Он отметил, что общий объем торговли между Китаем и странами-участницами инициативы «Пояс и путь» вырос с 2,7 трлн долл.

За период с 2021 года по первую половину 2025 года двусторонние инвестиции между Китаем и странами-участницами инициативы «Пояс и путь» составили более 240 млрд долларов.

Для развития новых отраслей и расширения пространства сотрудничества Китай подписал меморандумы об инвестиционном сотрудничестве с более чем 50 странами-участницами инициативы «Пояс и путь» в таких ключевых секторах, как цифровая, зеленая и голубая экономики, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».