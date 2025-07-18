Восстановление тюрьмы «Алькатрас» может обойтись в $2 млрд

Один из рассматриваемых властями США планов по возобновлению работы тюрьмы «Алькатрас» для особо опасных преступников оценивается в 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет портал Axios.

Ранее Трамп заявил о необходимости возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас», находящейся на острове в паре километров от побережья Калифорнии. В ней содержали самых безжалостных и жестоких преступников США, и из этой тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега.

При этом тюрьма «Алькатрас» была закрыта 21 марта 1963 года. По данным Федерального бюро тюрем США, ее содержание обходилось почти в три раза дороже других пенитенциарных заведений.

По словам источников Axios, президент США еще не решил окончательно, что он хочет делать с островом в заливе Сан-Франциско, где располагается «Алькатрас», но рассматриваются несколько вариантов восстановления работы на нем тюремного комплекса.

«Демократы высмеяли план Трампа, но президент настолько полон решимости построить новую тюрьму на острове Алькатрас, что представители администрации уже подсчитали предварительную стоимость проекта и неоднократно посещали место строительства», - отмечается в статье.

Первый вариант предусматривает снос всех ветхих сооружений на острове и строительство с нуля. В этом случае тюремный комплекс для особо опасных преступников может обойтись в более чем в 2 миллиарда долларов.

При этом представитель американской администрации отметил, что такая сумма может оказаться слишком большой для Трампа, а строительство растянется, несмотря на то, что нынешний глава Белого дома «хочет сделать как можно больше, пока находится у власти».

Второй вариант предусматривает создание тюремного комплекса меньшего масштаба, он обойдется в миллиард долларов. И третий вариант, который источники издания посчитали наименее вероятным, предполагает проведение тендера среди частных компаний для строительства и обслуживания тюрьмы.