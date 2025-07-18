Минфин внес проект постановления о поддержке угольщиков

Министерство финансов РФ подготовило и внесло в кабмин проект постановления о поддержке угольной отрасли, предполагающей право на отсрочку налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба министерства.

Минэнерго в течение 10 дней после вступления документа в силу должно сформировать перечень организаций, подавших заявку на эти льготы.

"Минфин России по поручению правительства РФ подготовил проект постановления "О мерах поддержки организаций угольной отрасли". Документ внесен на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается дать право угольным компаниям на отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября 2025 года включительно, до этой даты будут продлены сроки уплаты отдельных страховых взносов. До 30 ноября 2025 года компаниям будет предоставлена отсрочка по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга.

"В течение 10 дней после вступления в силу данного постановления Минэнерго России будет необходимо сформировать и направить в налоговый орган перечень организаций, соответствующих критериям и заявивших о потребности в получении отсрочки", - говорится в сообщении.

Минфин рассчитывает, что предлагаемая мера налоговой поддержки угольной отрасли позволит компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период.

Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить около 63 млрд рублей, говорится в сообщении.