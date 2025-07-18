Экономист оценил идею об отмене самозанятости

Здесь нужно разделять две разные истории. Первая — это самозанятость как факт. А вторая — это самозанятость, как способ ухода от налогов. И вот самозанятость, как способ ухода от налогов, безусловно, нужно пресекать. Ведь в данном случае люди просто экономят на налогах. Так, одни предприятия берут сотрудников в штат и платят социальные налоги, а другие избегают их уплаты благодаря переводу работников в самозанятые. И с вот этим действительно надо бороться. Но, с другой стороны, самозанятость – это очень хороший способ вывода теневой занятости на «белый свет» и проявления мелкого бизнеса. То есть она способствует сокращению «серой зоны» доходов. Поэтому «убивать» самозанятость не надо, иначе многие люди опять будут работать в черную.

Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики , доктор экономических наук