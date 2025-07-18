В России подешевели арбузы

В России цены на арбузы в середине июля 2025 года снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным АКОРТ, в торговых сетях цены на арбузы начинаются от 30 рублей, а у отдельных продавцов есть предложения и по 20 рублей за кг.

Что касается дынь, то их минимальная стоимость у федеральных ритейлеров сейчас составляет 99 рублей за кг, как и в прошлом году.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, причиной низких цен является рост поставок от отечественных производителей.

Кроме того, поддержание производителями доступных цен на товары сезонного спроса также положительно сказалось на стоимости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин рассказал, что в августе 2025 года россиян ждёт сезонное снижение цен на овощи и фрукты.