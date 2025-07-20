В Госдуме рассказали, что будет с ключевой ставкой к концу года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что до конца года ключевая ставка в РФ снизится до 15%. При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%.

6 июня Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля. При этом регулятор указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.