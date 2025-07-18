Новые санкции ЕС против РФ включают снижение потолка цены на нефть

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

До этого сообщалось, что в ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Агентство ТАСС со ссылкой на источники передает, что решение должно пройти письменное утверждение в Совете ЕС. Как ожидается, процедура завершится в ближайшие часы, после чего новые санкции официально вступят в силу.

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.