Каллас заявила о блокировке «Северных потоков»

Каллас: ЕС включил в 18-й пакет санкций против России «Севпотоки»
В новый, 18-й пакет антироссийских санкций вошли газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также ограничения потолка цен на нефть, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Газопроводы «Северный потоки» будут заблокированы», — написала она в соцсети X.
Глава евродипломатии отметила также, что будут снижены предельные цены на нефть.
Европейский союз принял новый пакет ограничений 18 июля.
В него также вошли 105 танкеров «теневого флота» России.
Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к возобновлению поставок газа из России и ремонту «Северного потока».