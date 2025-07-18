В России предложили заморозить цены на ряд продуктов

Замедление темпов инфляции к середине года не должно вводить в заблуждение, потому тенденция наблюдается под влиянием временных факторов. Чтобы не допустить нового витка роста цен, правительству следует на три-четыре месяца заморозить стоимость ряда социально значимых продуктов питания. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на который ссылаются «Известия».

Добиться этого эксперты предлагают через долгосрочные соглашения между производителями и покупателями, в том числе торговыми сетями и государственными заказчиками.

Контракты должны охватывать, в частности, поставки мяса, яиц, хлеба и картофеля. В ЦМАКП отмечают, что текущие условия, то есть высокая ключевая ставка, рост сбережений и крепкий рубль долго не продержатся, а изменение любого из них помешает достичь инфляции в 7,6 процента к концу года, как ожидает Минэкономразвития.

Помимо сдерживания цен через контракты с поставщиками, эксперты предлагают увеличить импорт товаров из дружественных стран, наладить прямые поставки фермерской продукции в крупные города в обход торговых посредников и снизить пошлины на товары, которые стали привозить меньше, и сырье для их производства.

Также в материале содержатся призывы сохранять ограничение потребительского кредитования через жесткие оценки рисков и ограничить рост тарифов естественных монополий уровнем инфляции.

Опрошенные изданием эксперты сдержанно оценили эффект инициатив. Так, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин напомнил, что любая фиксация цен чревата дефицитом, снижением качества и разнообразия продукции и ростом теневого рынка. Отдельно возможен рост коррупции при распределении компенсаций, если таковые потребуются.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко также считает, что заморозка цен при росте издержек производителей приведет к необходимости компенсаций, чтобы производители не прекратили работу.Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что заключение долгосрочных контрактов потребует от государства усиление контроля за исполнением договоренностей, участия в логистике и складировании товаров.

При этом, по мнению Еремкина, предложенные меры в состоянии только сгладить краткосрочные всплески цен, но на магистральные тренды повлиять они не в состоянии. А те, в свою очередь, зависят от жесткости денежно-кредитной политики и сдерживания бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что на долгосрочные контракты с торговыми сетями предложили перейти в Росптицесоюзе и Картофельном союзе. По оценкам профильных организаций, без этого избежать резких скачков цен и удержания их на более высоком уровне из-за неопределенности не получится.