Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 17 июля снизился на 0,56%, до 2 761,48 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,85% - до 1 112,64 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 10,84 рубля.

"Индекс Мосбиржи открылся в плюсе и некоторое время рос, достигнув отметки 2 788 пунктов, после чего прошла волна фиксации прибыли. Позитивом выступила опубликованная накануне информация Росстата о снижении темпов потребительской инфляции, годовой показатель опустился к 9,34%", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидером роста на фондовом рынке оказались акции строительной группы "Самолет" (+2,6%), что, скорее всего, связано с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-13,6%), вероятно, из-за наступления даты "отсечки" для получения дивидендов.

Прогноз на 18 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что 18 июля курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 рубля, юань - в диапазоне 10,75-10,95 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 675 - 2 775 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 18 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 18 июля: 77-79 рублей, 89-91 рубль и 10,8-11,2 рубля, соответственно.