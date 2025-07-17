ЦБ: 78% денежных переводов в Узбекистан за I полугодие поступило из России

Объем денежных переводов из России в Узбекистан за первое полугодие 2025 года составил $6,4 млрд, что составляет 78% от всех поступлений. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

Согласно отчету финансового регулятора, в январе - июне 2025 года денежные переводы из-за рубежа в Узбекистан увеличились на 27% ($1,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $8,2 млрд.

Также денежные переводы осуществлялись из Казахстана, США, Южной Кореи, Турции, Великобритании, Киргизии, Литвы и других стран.

В январе ЦБ опубликовал отчет, в котором говорилось, что 77% всех денежных переводов за 2024 год пришлись на Россию ($11,5 млрд), что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доходы трудовых мигрантов играют важную роль в экономике Узбекистана, способствуя росту внутреннего спроса и потребления и поддерживая стабильность национальной валюты.