В Индии сделали заявление об отказе от российской нефти

Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если российские энергоносители попадут под санкции США. Об этом заявил министр нефти республики Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о серьезных последствиях из-за возможных американских вторичных санкций, если те продолжат торговлю с РФ.

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«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал это Пури.

По его словам, Индия диверсифицировала поставки энергоресурсов и получает их от таких стран, как Бразилия и Канада. Кроме того Пури отметил, что число государств, у которых Нью-Дели закупают газ, увеличилось с 27 до 40.