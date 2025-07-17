Эксперт: США угрожают России «полной торговой блокадой»
Политолог Сергей Станкевич заявил, что президент США Дональд Трамп угрожает России «полной торговой блокадой». Об этом эксперт рассказал радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня. По задумке Трампа, США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если боевые действия не остановятся. Меры могут распространиться на Китай, Индию и другие страны.
«Нанести торговый удар по России Соединённым Штатам не дано», - так это прокомментировал Станкевич.
Он заявил, что торговля между странами всегда была невелика, а теперь ее объемы сократились до менее чем трех миллиардов долларов в год. Он подчеркнул, что это ниже «порога чувствительности» для РФ, даже если США введут против российских товаров 100-процентные пошлины. Поэтому, по словам эксперта, США задумали вторичные санкции.
«Это попытка ввести тотальную торговую блокаду России, наказывая всех тех, кого можно достать, кто зависим от США и кто продолжает покупать товары критически важные у России», - подчеркнул Станкевич.
Он отметил, что в первую очередь речь идет об ударе по Китаю. Эксперт добавил, что «быстрее всего удастся уломать Турцию».