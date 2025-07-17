Миру предсказали исчезновение ценного ресурса

Янтарь — это невосполнимый ресурс, который может исчезнуть через 100 лет. Об этом заявила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, разведанного янтаря в России и в мире при современных темпах добычи 600 тонн в год хватит примерно на век. Скворцова заявила, что разведка новых месторождений постоянно ведется, однако не исключено, что эти поиски не увенчаются успехом.

«Мы сегодня по максимуму стараемся сохранить в произведениях искусства, интерьерных вещах, в частных коллекциях художников, которые сейчас очень активно приобретают янтарь. При необнаружении новых месторождений наши произведения искусства останутся в веках», — добавила она.

В конце мая сообщалось, что в России нашли уникальный балтийский янтарь возрастом около 40 миллионов лет. Находку обнаружили в Приморском карьере под Калининградом. Она весит больше килограмма.